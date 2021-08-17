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Петр Ян подтвердил дату реванша со Стерлингом. Мир ММА в ожидании очередного мегафайта
Поединок в легчайшем дивизионе состоится на турнире UFC 267
17:57
Петр Ян / Фото - TwitterЭкс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян (15-2) сообщил, что начал подготовительный процесс к реваншу против обладателя титула промоушена Алджамейна Стерлинга (20-3).
«К концу августа мы выходим в активную фазу подготовки. Уже абстрагируемся, полноценно будем готовиться. Контракт пока не подписан, но руководство UFC и матчмейкеры уже приняли решение, что поединок будет в Абу-Даби. Все СМИ уже трубят – это уже не конфиденциально. Формальность осталась – контракт. Тогда и будет подтверждение».
Реванш Стерлинг – Ян состоится 30 октября в Абу-Даби в карде турнира UFC 267.
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC из-за дисквалификации в поединке со Стерлингом на турнире UFC 259.
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