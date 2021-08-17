Петр Ян подтвердил дату реванша со Стерлингом. Мир ММА в ожидании очередного мегафайта

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 1
Сегодня 13
Завтра 7
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец 2:3 Окончен
Теннис (1 событие из 1) показать все
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
18:00 Магда Линетте - Симона Халеп 0:1 2-й сет
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю -:- Запланирован
22:00 Монако - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Шериф - Динамо Загреб -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Црвена Звезда - Клуж -:- Запланирован
Теннис (9 событий из 44) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
04:00 Ришар Гаске - Энди Маррей 0:2 Окончен
04:25 Кевин Андерсон - Карен Хачанов 0:2 Окончен
18:00 Григор Димитров - Роберто Баутиста-Агут 1:0 Прерван
22:15 Аслан Карацев - Марин Чилич -:- Запланирован
22:20 Джон Иснер - Камерон Норри -:- Запланирован
23:30 Душан Ладжович - Гаэль Монфис -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
18:00 Анастасия Павлюченкова - Бернарда Пера -:- Отменен
18:00 Магда Линетте - Симона Халеп 0:1 2-й сет
20:45 Саманта Стосур - Елена Рябыкина -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош -:- Запланирован
22:00 Бенфика - ПСВ -:- Запланирован
22:00 Мальме - Лудогорец -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо -:- Запланирован
Теннис (2 события из 25) показать все
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
00:00 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская -:- Запланирован
02:00 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко -:- Запланирован

Петр Ян подтвердил дату реванша со Стерлингом. Мир ММА в ожидании очередного мегафайта

Поединок в легчайшем дивизионе состоится на турнире UFC 267
MMA
17:57
Петр Ян подтвердил дату реванша со Стерлингом. Мир ММА в ожидании очередного мегафайта
Петр Ян / Фото - Twitter
Экс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян (15-2) сообщил, что начал подготовительный процесс к реваншу против обладателя титула промоушена Алджамейна Стерлинга (20-3).

«К концу августа мы выходим в активную фазу подготовки. Уже абстрагируемся, полноценно будем готовиться. Контракт пока не подписан, но руководство UFC и матчмейкеры уже приняли решение, что поединок будет в Абу-Даби. Все СМИ уже трубят – это уже не конфиденциально. Формальность осталась – контракт. Тогда и будет подтверждение».


Реванш Стерлинг – Ян состоится 30 октября в Абу-Даби в карде турнира UFC 267.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC из-за дисквалификации в поединке со Стерлингом на турнире UFC 259. 
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Петр Ян Алджамейн Стерлинг

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Петр Ян: «Жду дату и место, чтобы забрать пояс»
Петр Ян: «Жду дату и место, чтобы забрать пояс»
MMA
22 июля 22:00

Новости: MMA

Нганну: «Гане лишь претендент номер два, потому что претендент номер один – это Миочич»
Нганну: «Гане лишь претендент номер два, потому что претендент номер один – это Миочич»
18:39
Петр Ян подтвердил дату реванша со Стерлингом. Мир ММА в ожидании очередного мегафайта
Петр Ян подтвердил дату реванша со Стерлингом. Мир ММА в ожидании очередного мегафайта
17:57
Это было предсказуемо. Адесанья намерен провести поединок с Джоном Джонсом
Это было предсказуемо. Адесанья намерен провести поединок с Джоном Джонсом
15:57
Макгрегор хочет войти в историю UFC, став первым чемпионом в трех весовых категориях
Макгрегор хочет войти в историю UFC, став первым чемпионом в трех весовых категориях
16 августа 19:30
Экс-чемпион Bellator: «У Амосова есть преимущество в борьбе над Усманом»
Экс-чемпион Bellator: «У Амосова есть преимущество в борьбе над Усманом»
16 августа 16:43
Нурмагомедов назвал лучшего бойца UFC
Нурмагомедов назвал лучшего бойца UFC
16 августа 15:14
Боец UFC из России забеременела от своего бразильского коллеги
Боец UFC из России забеременела от своего бразильского коллеги
16 августа 09:59
Люке просит поставить себя на замену в бою Усмана и Ковингтона
Люке просит поставить себя на замену в бою Усмана и Ковингтона
16 августа 07:28
Экс-чемпион Bellator: «Не уверен, что Федор Емельяненко заинтересован в том, чтобы Александр дрался в его карде»
Экс-чемпион Bellator: «Не уверен, что Федор Емельяненко заинтересован в том, чтобы Александр дрался в его карде»
15 августа 22:48
Все новости

Популярные новости

Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
41
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
3
Все новости