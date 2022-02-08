Петр Ян: «Я поломаю этого клоуна Стерлинга»
Петр Ян после возможной победы над Стерлингом может встретится с Диллашоу
Россиянин вернется в октагон на турнире UFC 273
21:00
Петр Ян / Фото - sportrbc.ruМенеджер временного чемпиона UFC в легчайшем дивизионе Петра Яна (16-2), Саят Абдрахманов, в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить» сообщил, что в случае победы в реванше с Алджамейном Стерлингом (20-3) его подопечный хочет сразиться с Ти Джеем Диллашоу (17-4).
«Это тот бой, который Петр хочет, поэтому я думаю, что он будет следующим. Заглядывать не будем, но если говорить о наиболее вероятном сопернике, то это именно Диллашоу».
«Я думаю, при желании можно в этом году и три боя провести. Все будет зависеть от графика UFC и состояния Петра. Самое главное, чтобы он был свежим и мотивированным. Петр – это тот человек, который в своем дебютном году в UFC провел пять поединков за 11 месяцев, поэтому для него это точно не проблема».
Напомним, поединок между Яном и Стерлингом состоится 9 апреля на арене Barclays Center в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) в со-главном событии турнира UFC 273.
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