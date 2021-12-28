Петр Ян: «На этот раз я уничтожу этого Стерлинга еще более впечатляющим образом»
Петр Ян: «Скоро будут новости! Ждем бумаги»
Россиянин намекнул на скорее подписание контракт на реванш с американцем
28 декабря 10:50
Петр Ян / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-2) намекнул на скорее подписание контракт на реванш с действующим обладателем титула Алджамейну Стерлингу (20-3).
«Вышли поиграть в мяч, после батя включился. Телефон где? Показал пару моментов сыновьям и вам, мои зрители! Скоро будут новости! Ждем бумаги. Сыновья – это сила».
Алджамейн Стерлинг обвинил Петра Яна в использовании стероидов.
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