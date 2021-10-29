Петр Ян: «Смешно, когда Диллашоу называет кого-то другого ненастоящим чемпионом»

Россиянин упрекнул американца за критику в адрес других бойцов

Петр Ян / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-2) в интервью YouTube-каналу UFC Arabia заявил, что Ти Джей Диллашоу (17-4) одержал заслуженную победу в поединке с Кори Сандхагеном (14-3), однако при этом упрекнул американца за критику в адрес других бойцов.

«Я считаю, что поединок с Кори Сандхагеном был очень убедительным со стороны Диллашоу. Они тренировались друг с другом раньше, поэтому он точно знал, что ему необходимо делать, чтобы одержать победу. Да, Кори дал ему хороший бой, но все равно это был очень убедительный поединок от Ти Джея. Очень смешно, когда Диллашоу говорит, что кто-то является ненастоящим чемпионом. Его поймали на обмане, на допинге. И мы не знаем, как долго он это делал, ведь Ти Джей попался только недавно. Поэтому смешно, когда он называет кого-то другого ненастоящим чемпионом».

Петр Ян попытался запугать Кори Сандхагена на битве взглядов.