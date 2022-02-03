Петр Ян: «Стерлинг будет плакать 9-го апреля»

Петр Ян / фото - Getty Images

Временный чемпион легчайшего веса UFC, россиянин Петр Ян (15-2) поделился своими ожиданиями от UFC 273, в главном событии которого ему предстоит вновь сойтись в клетке с действующим держателем титула дивизиона Алджамейном Стерлингом (20-3). В прямом эфире в Instagram Ян сказал:

Сольется ли Стерлинг с боя? Нет, не сольется. Ему неактуально, это не в его интересах сливаться с поединка, так как это его единственный шанс подраться за пояс, за PPV. Так что он никуда не сольется. Постараемся победить досрочно».