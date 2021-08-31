Стерлинг - о реванше с Яном: «Будет насилие»
Петр Ян - Стерлингу: «Ты потерял свое достоинство, когда плакал, чтобы получить пояс, идиот»
Россиянин выразил недовольство поведением американца
10:40
Петр Ян / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-2) в очередной раз выразил недовольство поведением действующего обладателя титула Алджамейна Стерлинга (20-3) после их боя.
Стерлинг оставил сообщение в Twitter, выразив мнение, что экс-чемпиону UFC в полусреднем весе Тайрону Вудли не следует проводить реванш с видеблогером Джейком Полом, которому он накануне проиграл раздельным решением судей в боксерском поединке.
«Возможно, я сумасшедший, но мне кажется, что мое достоинство дороже, чем гонорар за подобный реванш. Может быть, это чушь, ведь я не нахожусь в этой ситуации, но действительно ли что-то изменится? У Вудли были все возможные инструменты, и со своими навыками он был на вершине. Сейчас другие времена».
Ян в ответ заявил, что Стерлинг потерял свое достоинство во время их боя.
«Ты потерял свое достоинство, когда плакал, чтобы получить пояс, идиот».
Алджамейн Стерлинг продолжает разбрасываться обещаниями в преддверии реванша с Петром Яном.
Комментарии 0