Петр Ян: «В этот раз Стерлингу будет по-настоящему больно»

Петр Ян / фото - Getty Images

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) в интервью The MMA Hour выразил готовность к титульному реваншу с Алджамейном Стерлингом (20-3), хоть россиянин и сомневается, что этот бой все-таки состоится.

Знаю, что мой пояс называется временным, но по факту у него все те же функции, что и у настоящего. Когда мне представится шанс снова избить Стерлинга, я сделаю это в еще более доминирующей манере, чтобы не оставить сомнений, кто настоящий чемпион.

Я понимаю, что сейчас наш бой стал еще больше, и люди ждут, чтобы вновь его посмотреть, хоть я и верю, что побил его ранее. Как только я подпишу контракт, то буду на сто процентов сфокусирован, чтобы это повторить. И в этот раз Стерлингу будет по-настоящему больно».