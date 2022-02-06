Петр Ян: «Стерлинг будет плакать 9-го апреля»
Петр Ян: «Я поломаю этого клоуна Стерлинга»
Россиянин отреагировал на официальное объявление UFC реванша с американцем
19:20
Петр Ян / фото - UFC
Временный чемпион UFC Петр Ян (20-3) отреагировал на официальное объявление промоушеном даты и места проведения реванша с обладателем пояса чемпиона лиги в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом (16-2).
«Будут искры. Я поломаю этого клоуна!»
Алджамейн Стерлинг обещает финишировать Петра Яна в первом раунде.
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