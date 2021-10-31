Тейшейра – новый чемпион UFC, Петр Ян по очкам победил Сандхагена
Петр Ян: «Я знал, что Сандхаген будет много двигаться»
Россиянин прокомментировал победу на UFC 267
10:00
Фото: mmafighting.com
Новоиспеченный временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) поделился своими эмоциями после завоевания титула в бою с Кори Сандхагеном (14-4).
«Кори – достойный оппонент, достойный воин. Я знал, что у нас будет драка. В какой-то момент я понимал, что где-то переломлю ход поединка. Все получилось, спасибо. Я знал, что он будет много двигаться. В этом и заключалась тактика Кори. Он высокий, много двигается, но у нас была задача постоянно поддавливать – с ударами или без. Так и получилось.
Я во второй раз становлюсь чемпионом в Абу-Даби. Для меня это уже стало родное место. Все здесь знают, кто настоящий чемпион. Все знают, что Алджамейн просто бегает сейчас. Я готов драться с любым оппонентом, будь то Диллашоу или клоун Стерлинг. Я готов подраться с любым».
Петр Ян победил Кори Сандхагена решением судей, завоевав временный титул в легчайшем весе.
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