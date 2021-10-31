Петр Ян: «Я знал, что Сандхаген будет много двигаться»

Фото: mmafighting.com

Новоиспеченный временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) поделился своими эмоциями после завоевания титула в бою с Кори Сандхагеном (14-4).

Я во второй раз становлюсь чемпионом в Абу-Даби. Для меня это уже стало родное место. Все здесь знают, кто настоящий чемпион. Все знают, что Алджамейн просто бегает сейчас. Я готов драться с любым оппонентом, будь то Диллашоу или клоун Стерлинг. Я готов подраться с любым».