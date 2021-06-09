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Петтис снялся с боя против Мартинеса на турнире PFL

Энтони заменил Натан Шульте
MMA
22:58
Петтис снялся с боя против Мартинеса на турнире PFL
Энтони Петтис / Фото: PFL

Бывший чемпион UFC Энтони Петтис (24-11) из-за болезни снялся с файт-карда турнира PFL 4, сообщает mmafighting.com.

На замену в бою с Алексом Мартинесом (8-0) вышел топовый легковес организации Натан Шульте (20-4-1), проигравший последний бой решением судей Марчину Хелду (27-7).

Теперь Петтис должен вернется 25 июня и провести бой с Раушем Манфио (12-3).

Онлайн трансляция турнира PFL 4.

Карен Агабекян
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Энтони Петтис PFL 4 PFL

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