Петтис рассказал, почему проиграл дебютный бой в PFL
Петтис снялся с боя против Мартинеса на турнире PFL
Энтони заменил Натан Шульте
22:58
Энтони Петтис / Фото: PFL
Бывший чемпион UFC Энтони Петтис (24-11) из-за болезни снялся с файт-карда турнира PFL 4, сообщает mmafighting.com.
На замену в бою с Алексом Мартинесом (8-0) вышел топовый легковес организации Натан Шульте (20-4-1), проигравший последний бой решением судей Марчину Хелду (27-7).
Теперь Петтис должен вернется 25 июня и провести бой с Раушем Манфио (12-3).
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