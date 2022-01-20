Пейдж: «Амосов – технически лучший боец в ММА прямо сейчас»

Майкл Пейдж / фото - Getty Images

Британский полусредневес Майкл Пейдж (21-1) в интервью порталу BBC высказался о предстоящем титульном поединке с чемпионом Bellator, украинцем Ярославом Амосовым (26-0).

Не думаю, что у него есть выбор, кроме как приехать в Лондон. Неважно, у кого пояс – важно, у кого самая большая репутация. Вы не продадите этот бой где-нибудь еще. Это я пытался уйти от титула, но теперь это имеет смысл. Я всегда говорил с самого начала, что я здесь не ради титула. Он придет. Если вы продолжите побеждать, вы получите титул.

Это никогда не было моей целью. Мои цели состояли в том, чтобы развлекать и привлекать больше внимания к индустрии и вносить изменения. Я чувствую, что многое нужно изменить. Вы должны быть в определенном положении, чтобы вносить изменения, но эти вещи намного важнее, чем просто побрякушки.

Амосов – потрясающий. Если подумать, технически он лучший парень в ММА прямо сейчас. С точки зрения его победного послужного списка, я думаю, что он на вершине. Единственным человеком, который его опередил, был Хабиб Нурмагомедов, и он сейчас на пенсии. Он везде очень хорош. Очень опасный, отличный борец, хорош в своих сабмишнах.

Я не думаю, что он так опасен в стойке, но его понимание делает его опасным. Это означает, что по нему трудно попасть, и он так хорошо организует свои тейкдауны. Он очень опасный. Для меня это отличный бой, чтобы проверить, где я нахожусь».