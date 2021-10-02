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Пейдж раздельным решением судей взял реванш у Лимы на турнире Bellator 267

Все результаты ивента в Лондоне
MMA
2 октября 10:05
Пейдж раздельным решением судей взял реванш у Лимы на турнире Bellator 267
Дуглас Лима и Майкл Пейдж / Фото - mmafighting
На SSE Arena в Лондоне (Великобритания) состоялся турнир по ММА Bellator 267, в главном событии которого был проведен реванш между экс-чемпионом Bellator в полусреднем весе бразильцем Дугласом Лимой (32-10) и британцем Майклом Пейджем (20-1).

Предлагаем вашему вниманию все результаты турнира Bellator 267:

Основной кард:

Майкл Пейдж победил Дугласа Лиму раздельным решением судей;

Лиа МакКорт победила Джессику Борг единогласным решением судей;

Люк Трейнер победил Янника Бахати техническим нокаутом во 2-м раунде;

Тим Уайлд победил Ив Ланду единогласным решением судей.

Предварительный кард:

Льюис Лонг победил Майкла Дюбуа удушающим приемом в 1-м раунде;

Дэви Галлон победил Кейн Муса единогласным решением судей;

Элина Каллиониду победила Петру Часткову болевым приемом в 1-м раунде;

Джек Грант победил Натан Джонс техническим нокаутом в 1-м раунде;

Фабакари Диатта победил Натана Роуз единогласным решением судей;

Кьяро Пенко победила Катарину Далисада болевым приемом в 1-м раунде;

Хуршед Кахоров победил Джаирп Джуниора единогласным решением судей.

Первый бой Лимы и Пейджа прошел 11 мая 2019 года и тогда Дуглас нокаутировал Майкла во втором раунде.

Свой предпоследний бой бразилец провел 11 июня текущего года, проиграв решением украинцу Ярослав Амосову.
Владимир Кириченко
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