Лима – о бое с Пейджем: «Думаю, я лучше подготовлен, чем в прошлый раз»
Пейдж раздельным решением судей взял реванш у Лимы на турнире Bellator 267
Все результаты ивента в Лондоне
2 октября 10:05
Дуглас Лима и Майкл Пейдж / Фото - mmafightingНа SSE Arena в Лондоне (Великобритания) состоялся турнир по ММА Bellator 267, в главном событии которого был проведен реванш между экс-чемпионом Bellator в полусреднем весе бразильцем Дугласом Лимой (32-10) и британцем Майклом Пейджем (20-1).
Предлагаем вашему вниманию все результаты турнира Bellator 267:
Основной кард:
Майкл Пейдж победил Дугласа Лиму раздельным решением судей;
Лиа МакКорт победила Джессику Борг единогласным решением судей;
Люк Трейнер победил Янника Бахати техническим нокаутом во 2-м раунде;
Тим Уайлд победил Ив Ланду единогласным решением судей.
Предварительный кард:
Льюис Лонг победил Майкла Дюбуа удушающим приемом в 1-м раунде;
Дэви Галлон победил Кейн Муса единогласным решением судей;
Элина Каллиониду победила Петру Часткову болевым приемом в 1-м раунде;
Джек Грант победил Натан Джонс техническим нокаутом в 1-м раунде;
Фабакари Диатта победил Натана Роуз единогласным решением судей;
Кьяро Пенко победила Катарину Далисада болевым приемом в 1-м раунде;
Хуршед Кахоров победил Джаирп Джуниора единогласным решением судей.
Первый бой Лимы и Пейджа прошел 11 мая 2019 года и тогда Дуглас нокаутировал Майкла во втором раунде.
Свой предпоследний бой бразилец провел 11 июня текущего года, проиграв решением украинцу Ярослав Амосову.
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