PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция

В рамках шоу пройдут 10 поединков





В ночь с 17 на 18 июня в Атлантик-Сити (США) состоится турнир PFL 5 в рамках третьего сезона лиги. В главном событии срязятся бывший топовые бойцы UFC Рори Макдональд (22-6-1) и Глейсон Тибау (35-15.



На XSPORT можно увидеть этот и другие поединки турнира. Начало – 00:30.

Также турнир можно будет посмотреть в записи. Начало – 13:50.

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