Цирк какой-то. Макгрегор проведет боксерский поединок на инвалидной коляске в рамках благотворительного ивента
По-богатому. Макгрегор показал как выглядит его ресторан
Ирландец занялся ресторанным бизнесом
3 августа 17:59
Конор Макгрегор / Фото: Инстаграм
Суперзвезда MMA и экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор
опубликовал в Instagram видео со своим новым рестораном.
Напомним, ранее Макгрегор попросил отсрочить его поединок на инвалидных колясках.
Также легендарный экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо рассказал, почему отказался боксировать с Макгрегором.
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