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Победа Хайбулаева решением судей и другие результаты турнира PFL 9

Определены финалисты в полулегком и полутяжелом весах
MMA
11:03
Победа Хайбулаева решением судей и другие результаты турнира PFL 9
Мовлид Хайбулаев против Брендана Лонэйна / Фото: PFL

Завершился турнир PFL 9 В Голливуде, штат Флорида, 

В главном событии ивента полулегковеса Мовлида Хайбулаева (18-0-1) раздельным решением победил Брендана Лонэйна (21-4).

Результаты турнира PFL 9: 2021 Playoffs:

Мовлид Хайбулаев победил Брендана Лонэйна раздельным решением судей

Крис Уэйд победил Буббу Дженкинса единогласным решением судей

Антонио Карлос Джуниор победил Эмилиано Сорди единогласным решением судей

Мартин Гамлет победил Сезара Феррейру техническим нокаутом в первом раунде

Шеймон Мораес победил Лазара Стоядиновича техническим нокаутом во втором раунде

Крис Камоцци победил Кори Хендрикса единогласным решением судей

Энтони Дизи победил Джесси Стима единогласным решением судей

Бобби Мофетт победил Джейсона Найта единогласным решением судей

Алехандро Флорес победил Карла Дитона раздельным решением судей

Брендон Дженкинс победил Джейкоба Килборна нокаутом в первом раунде

Хайбулаев с Уэйдом в полулегком весе, а также Карлос Джуниор и Гамлет в полутяжелом дивизионе в финале PFL сразятся за главные призы – чемпионский пояс организации и 1 миллион долларов.

Результаты турнира PFL 8.

Олег Шумейко-младший
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PFL 9

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