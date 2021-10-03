Победа Сантоса, и остановка боя из-за столкновения головами. Результаты всех поединков турнира UFC Fight Night 193
2-го октября на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, США состоялся турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 193, главным событием которого стал поединок бывшего претендента на чемпионский титул UFC в полутяжелом весе бразильца Тиаго Сантонса и его соотечественника Джонни Уокера.
Основной кард:
Промежуточный вес, до 71,9 кг. Александр – Эрнандес победил Майка Бридена нокаутом в 1-м раунде;
Средний вес, до 83,9 кг. Кшиштоф Йотко победил Мишу Циркунова раздельным решением судей (29–28, 28–29, 29–28);
Полусредний вес, до 77,1 кг. Нико Прайс победил Алекса Оливейру единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);
Средний вес, до 83,9 кг. Бой Кевин Холланд – Кайл Докос закончился без объявления результата (столкновение головами);
Полутяжелый вес, до 93 кг. Тиаго Сантос победил Джонни Уокера единогласным решением судей (48–47, 48–47, 48–47)
Предварительный кард:
Легчайший вес, до 61,2 кг. Алехандро Перес победил Джонни Эдуардо сдачей соперника (сдавливание шеи/рычаг локтя), 4:13, раунд 2;
Легчайший вес (женщины), до 61,2 кг. Стефани Эггер победила Шанну Янг техническим нокаутом во втором раунде;
Легчайший вес, до 61,2 кг. Дуглас Силва Де Андраде победил Гаэтано Пирельо нокаутом в первом раунде;
Легкий вес, до 70,3 кг. Джейми Малларки победил Девонте Смита техническим нокаутом во втором раунде;
Промежуточный вес (женщины), до 62,8 кг. Карол Роса победила Бет Коррейю единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–26);
Наилегчайший вес (женщины), до 56,7 кг. Кейси О’Нилл победила Антонину Шевченко техническим нокаутом во втором раунде;
Легкий вес, до 70,3 кг. Джаред Гордон победил Джо Солецки раздельным решением судей (28–29, 29–28, 29–28).
Напомним, в главном поединке предыдущего ивента UFC Волкановски избил Ортегу.
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