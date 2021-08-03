Победитель боя Махачева и Дос Аньоса подерется за пояс

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 4
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Окончен
21:00 Динамо Загреб - Легия Варшава 1:1 Окончен
21:00 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Окончен
Теннис (5 событий из 33) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Маккензи Макдональд - Ник Киргиос 2:0 Окончен
22:45 Рейлли Опелька - Даниел Элахи Галан Риверос 2:0 Окончен
WTA 2021 (San Jose, USA)
Календарь Таблица
05:05 Кэти Макнейли - Слоан Стивенс 0:2 Окончен
21:00 Магда Линетте - Петра Мартич 2:0 Окончен
WTA 2021 (Cluj-Napoca, Romania)
Календарь Таблица
16:30 Леся Цуренко - Сион Мендес 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт -:- Запланирован
18:45 Яблонец - Селтик -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон -:- Запланирован
21:00 Мура - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда -:- Запланирован
Теннис (4 события из 33) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
00:00 Григор Димитров - Илья Ивашка 0:2 Окончен
00:40 Александр Бублик - Кей Нишикори 0:2 Окончен
WTA 2021 (San Jose, USA)
Календарь Таблица
05:00 Шай Чжан - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
22:15 Элисе Мертенс - Кристина Младенович -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Минай - Колос -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 9) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris -:- Запланирован

Победитель боя Махачева и Дос Аньоса подерется за пояс

Поединок будет трехраундовым

MMA
3 августа 14:59
Победитель боя Махачева и Дос Аньоса подерется за пояс
Ислам Махачев / Фото: UFC

Менеджер легковеса UFC Ислама Махачева (19-1) Али Абдель-Азиз в комментарии в интервью ESPN высказался о поединке его подопечного против Рафаэля Дос Аньоса (30-13).

«В UFC предложили нам трехраундовый поединок, и Ислам сказал: «да». Нам не важно количество раундов, поскольку для нас это не проблема. В UFC хотели именно так и они это получили. Я смотрю на этот поединок, как на претендентский. Победитель должен драться за пояс».

Напомним, поединок между Махачевым и Дос Аньосом пройдет на турнире UFC 267, 30 октября, в Абу-Даби.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рафаэль Дос Аньос Али Абдель-Азиз Ислам Махачев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Все же не Дос Аньос. Уайт назвал соперника Махачева
Все же не Дос Аньос. Уайт назвал соперника Махачева
MMA
22 июля 15:57
Дос Аньос сообщил, что Махачев принял бой с ним
Дос Аньос сообщил, что Махачев принял бой с ним
MMA
22 июля 11:34
Друг Макгрегора: «Махачев очень переоцененный»
Друг Макгрегора: «Махачев очень переоцененный»
MMA
21 июля 16:15
Это топы прошлого. У Махачева назвали потенциальных соперников
Это топы прошлого. У Махачева назвали потенциальных соперников
MMA
19 июля 09:59
Чендлер высказался о вызове от протеже Хабиба
Чендлер высказался о вызове от протеже Хабиба
MMA
19 июля 09:00
Приемник Нурмагомедова: «Хочу встретиться с Фергюсоном»
Приемник Нурмагомедова: «Хочу встретиться с Фергюсоном»
MMA
18 июля 17:40

Новости: MMA

Люке: «Я пытаюсь вписать свое имя в историю»
Люке: «Я пытаюсь вписать свое имя в историю»
4 августа 13:51
Порье назвал фаворита боя Гэтжи – Чендлер
Порье назвал фаворита боя Гэтжи – Чендлер
4 августа 09:59
Хабиб: «Давать Емельяненко хорошего соперника – это желать ему поражения. По моему мнению, соперник у него непростой»
Хабиб: «Давать Емельяненко хорошего соперника – это желать ему поражения. По моему мнению, соперник у него непростой»
4 августа 08:59
Новоиспеченный чемпион Bellator в скором будущем может подписать контракт с UFC
Новоиспеченный чемпион Bellator в скором будущем может подписать контракт с UFC
3 августа 22:56
Ковингтон собирается избить Усмана, а затем Адесанью
Ковингтон собирается избить Усмана, а затем Адесанью
3 августа 20:57
Гарбрандт переходит в наилегчайший вес
Гарбрандт переходит в наилегчайший вес
3 августа 19:15
Официально. Веттори подерется с Костой
Официально. Веттори подерется с Костой
3 августа 18:53
По-богатому. Макгрегор показал как выглядит его ресторан
По-богатому. Макгрегор показал как выглядит его ресторан
3 августа 17:59
Макгрегор просит повременить с боем на инвалидных колясках
Макгрегор просит повременить с боем на инвалидных колясках
3 августа 15:59
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
4
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Все новости