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Победитель боя Махачева и Дос Аньоса подерется за пояс
Поединок будет трехраундовым
3 августа 14:59
Ислам Махачев / Фото: UFC
Менеджер легковеса UFC Ислама Махачева (19-1) Али Абдель-Азиз в комментарии в интервью ESPN
высказался о поединке его подопечного против Рафаэля Дос Аньоса (30-13).
«В UFC предложили нам трехраундовый поединок, и Ислам сказал: «да». Нам не важно количество раундов, поскольку для нас это не проблема. В UFC хотели именно так и они это получили. Я смотрю на этот поединок, как на претендентский. Победитель должен драться за пояс».
Напомним, поединок между Махачевым и Дос Аньосом пройдет на турнире UFC 267, 30 октября, в Абу-Даби.
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