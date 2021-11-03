Петр Ян: «Смешно, когда Диллашоу называет кого-то другого ненастоящим чемпионом»
Победитель реванша Стерлинг – Ян встретится с Диллашоу
Президент UFC раскрыл планы на легчайший дивизион
12:24
Дэйна Уайт / Фото - ufcnews.suПрезидент UFC Дэйна Уайт поделился планами относительно главных поединков в легчайшем дивизионе.
Цитирует американского функционера Yahoo Sports.
«Петр Ян встретится с Алджамейном Стерлингом, и кто бы ни выиграл в этом поединке, он будет драться с Ти Джеем Диллашоу».
На турнире UFC 267 Петр Ян единогласным решением судей выиграл у американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.
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