Официально. UFC объявила о поединке Анкалаев – Сантос
Побил пятерых. Стали известны причины ареста Соннена
Чейл не побоялся напасть на толпу людей
15:57
Чейл Соннен / Фото: Bellator
Источники в полиции Лас-Вегаса сообщили о причинах ареста бывшего бойца UFC и Bellator Чейла Соннена.
По информации полиции, Соннен напал на пять человек. В связи с этим, обвинения выдвинуты по каждому из пострадавших.
Отметим, что Соннен пока не комментирует инцидент.
Напомним, ранее сообщалось, что у Соннена возник конфликт с мужчиной и женщиной.
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