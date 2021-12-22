Побил пятерых. Стали известны причины ареста Соннена

Чейл не побоялся напасть на толпу людей

Чейл Соннен / Фото: Bellator

Источники в полиции Лас-Вегаса сообщили о причинах ареста бывшего бойца UFC и Bellator Чейла Соннена.



По информации полиции, Соннен напал на пять человек. В связи с этим, обвинения выдвинуты по каждому из пострадавших.

Отметим, что Соннен пока не комментирует инцидент.

Напомним, ранее сообщалось, что у Соннена возник конфликт с мужчиной и женщиной.