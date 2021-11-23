Александр Емельяненко: «У меня не было полноценного ММА-лагеря для подготовки к следующему бою»
Поборол алкоголизм и ушел из поп-MMA. Александр Емельяненко vs Марсио Сантос. Онлайн трансляция
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07:07
Александр Емельяненко / Фото: rcc
27 ноября на турнире AMC Fight Nights свое возвращение в клетку совершит скандальный тяжеловес Александр Емельяненко (28-8-1).
Российский ветеран согласился выйти на коротком уведомлении на бой с бразильским средневесом Марсио Сантосом (16-6-1).
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 22:00.
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