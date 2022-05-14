Майкл Пейдж: «Той факт, що я не можу провести бій з Амосовим через те, що він пішов на війну – божевілля»
Подарок для Амосова. Сторли одолел Пейджа и стал временным чемпионом Bellator в полусреднем весе
Все результаты турнира в Лондоне
07:49
Сторли и Пейдж / Фото - BBCВ Лондоне состоялся турнир Bellator 281, мэйн-ивентом которого стал поединок за временный титул в полусреднем дивизионе между британским нокаутером Майклом Пейджем (21-2) и американцем Логаном Сторли (14-1).
Предлагаем вашему вниманию результаты ивента:
Основной кард:
Логан Сторли победил Майкла Пейджа раздельным решением (48:47, 47:48, 49:46)
Фабиан Эдвардс победил Лиото Мачиду нокаутом (удар локтем и добивание) в 1-м раунде
Кэна Ватанабе победила Дениз Кейхольц сабмишном (удушение треугольником) во 2-м раунде
Пол Дейли победил Венделла Джиакомо нокаутом (удар) во 2-м раунде
Симон Бийонг победил Люка Трэйнера единогласным решением (29:27, 28:27, 29:28)
Прелимы:
Даниэль Вайхель победил Роберта Уайтфорда нокаутом (удары) в 1-м раунде
Элина Каллиониду победила Кейт Джексон техническим нокаутом (удары) во 2-м раунде
Оливер Энкамп победил Марка Лемминджера сабмишном (удушение багги) в 3-м раунде
Бой Алфи Дэвиса и Тим Уайлда завершился ничьей решением большинства (29:27, 28:28, 28:28)
Эндрю Фишер победил Аттилу Коркмаза единогласным решением (29:28, 29:28, 29:28)
Чарли Уорд победил Алана Карлоса единогласным решением (30:27, 30:27, 30:25)
Мацей Розански победил Ли Чедвика единогласным решением (29:28, 30:27, 30:27)
Чиара Пенко победила Ланчану Грин единогласным решением (29:28, 30:27, 30:27)
Напомним, изначально Пейдж должен был подраться с чемпионом дивизиона Ярославом Амосовым, однако уроженец Ирпеня снялся с поединка из-за полномасштабного вторжения войск россии на территорию Украины.
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