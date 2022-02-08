Менеджер чемпиона UFC рассказал о спаррингах украинца Амосова против Чимаева
Подопечный Нэйта Диаса вызвал на поединок Чимаева
Американский средневес намерен проверить борцовскую технику шведа
18:42
Чимаев и Максимов / Фото - sportskeeda.comНепобежденный американский средневес UFC Ник Максимов (8-0) заявил, что намерен выйти в октагон против шведского проспекта Хамзата Чимаева (10-0).
Цитирует Максимова sportskeeda.com.
«Хамзат дерется со всеми этими мелкими парнями. Я бы хотел сразиться с ним в следующем бою. Он пытался вызвать Нейта Диаса, и тот сказал, чтобы в таком случае Хамзат подрался со мной. Мы оба находимся в одной лодке».
«Я не знаю, почему люди боятся его. Понимаете, о чем я говорю? Он не показал ничего такого, чтобы его боялись, ведь Хамзат не дрался с борцами. Он сам борец, но не дрался с другими борцами. Поэтому я такой: «Какого хрена? Пусть тогда сразится со мной».
Отметим, что Максимов является протеже и одноклубником звездного полусредневеса Нэйта Диаса. Последний поединок Максимов провел на турнире UFC Fight Night 200, победив раздельным решением судей Пунахеле Сориано.
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