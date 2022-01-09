Подозреваемого в изнасиловании менеджера Емельяненко поместили в СИЗО

Бостанов проведет в заключении минимум два месяца

Емельяненко и Бостанов

Менеджера тяжеловеса Александра Емельяненко Азамата Бостанова арестовали на два месяца по обвинению в изнасиловании и избиении своей девушки, сообщает РенТВ.



Решение об избрании меры пресечения избрал Дорогомиловский суд Москвы.

Напомним, ранее 30-летняя девушка Бостанова была госпитализирована с переломом ребра, травмой грудной клетки, многочисленными ссадинами. По ее словам, Азамат ее избил и изнасиловал.