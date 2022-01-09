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Подозреваемого в изнасиловании менеджера Емельяненко поместили в СИЗО
Бостанов проведет в заключении минимум два месяца
09 января 17:36
Емельяненко и Бостанов
Менеджера тяжеловеса Александра Емельяненко Азамата Бостанова
арестовали на два месяца по обвинению в изнасиловании и избиении своей девушки, сообщает РенТВ.
Решение об избрании меры пресечения избрал Дорогомиловский суд Москвы.
Напомним, ранее 30-летняя девушка Бостанова была госпитализирована с переломом ребра, травмой грудной клетки, многочисленными ссадинами. По ее словам, Азамат ее избил и изнасиловал.
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