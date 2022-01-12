Стерлинг: «Бой с Яном состоится не раньше апреля»
Поединки Волкановски – «Корейский Зомби», а также реванш Стерлинг – Ян состояться на турнире UFC 273
Ивент пройдет в Бруклине
07:17
Стерлинг и Ян / Фото - FacebookЧемпион UFC в полулегком дивизионе австралиец Александр Волкановски (23-1) следующий поединок проведет 9 апреля на арене Barclays Center в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) в главном событии турнира UFC 273.
Соперником Волкановски станет рейтинговый известный южнокорейский полулегковес Чан Сун Чжун (17-6), более известен, как «Корейский Зомби».
В со-главном событии вечера реванш проведут чемпион в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг (20-3) и временный обладатель титула россиянин Петр Ян (15-2). Об этом в Twitter сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.
«Алекс Волкановски против Чан Сун Чжуна, бой за чемпионский титул в полулегком весе, который состоится на турнире UFC 273 9-го апреля».
«Со-главное событие – Алджамейн Стеллинг против Петра Яна за титул легчайшего дивизиона».
Ранее Макс Холловэй снялся с поединка против Волкановски из-за полученной на тренировке травмы.
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