Чикадзе заключил новое соглашение с UFC
Поединок Чикадзе – Каттар возглавит дебютный турнир UFC в 2022 году
Ивент состоится в Лас-Вегасе
29 октября 07:52
Каттар и Чикадзе / Фото - yahoo.comИнтригующий поединок в полулегком дивизионе UFC между грузином Гигой Чикадзе (14-2) и американцем Келвином Каттаром (22-5) станет главным событием первого турнира промоушена в 2022 году, который запланирован на 15 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Напомним, что Чикадзе находится на серии из девяти побед подряд. В своем последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ESPN 30, Гига нокаутировал Эдсона Барбозу (22-10).
Накануне грузин подписал новый контракт с UFC.
Что касается Каттара, то свой предыдущий бой он проводил в январе этого года и проиграл там единогласным решением судей по итогам всей дистанции боя с экс-чемпионом Максом Холловэем.
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