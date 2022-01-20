Спивак заменит Олейника в бою с Харди на турнире UFC 270
Поединок Харди – Спивак состоится на турнире UFC 272
Ивент пройдет в Лас-Вегасе
12:44
Сергей Спивак / Фото - fighttimeПоединок тяжеловесов Грега Харди (7-4) и Сергея Спивака (13-3) перенесен на ивент UFC 272, который состоится 5 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает MMA Junkie.
Напомним, что Харди должен был изначально драться с Алексеем Олейником (59-16-1) на турнире UFC 270, однако Олейник снялся с поединка. Затем на замену россиянину вышел экс-чемпион WWFC Спивак, но после этого уже Харди травмировался и также снялся с UFC 270.
Ранее стало известно, что Олейник попал в ДТП, из-за которого врачи не разрешили ему в течение месяца выходить в октагон.
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