Поединок Холловэй – Родригес отменен. Бой состоится в другие сроки

UFC не будет искать замену выбывшему гавайцу







Макс Холловэй и Яир Родригес / Фото - mmajunkie.usatoday.com

Экс-чемпион UFC в полулегком дивизионе(22-6) не выйдет в октагон в поединке против(13-2), который должен был состояться 17 июля на турнире UFC Fight Night, поскольку гаваец травмировался.Промоушен не будет искать замену, а перенесет противостояние на другую дату. Об этом сообщаетОтметим, что Родригес не дрался с октября 2019 года. Тогда он вышел на бой с американцем Джереми Ставенсом (28-18) и победил единогласным решением судей. В августе 2020 года планировался бой Яира против россиянина Забита Магомедшарипова (18-1), но поединок так и не состоялся.Напомним, Холловэй проиграл 2 боя чемпиону UFC Александру Волкановски (21-1), но затем уже успел направить карьеру в нужное русло уверенной победой над Келвином Каттаром (22-5).Ранее Холловэй сообщил, что в ближайшем будущем намерен выйти на реванш с бывшим обладателем титулов в двух весах Конором Макгрегором (22-5).