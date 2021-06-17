Холловэй получил следующего соперника в UFC
Поединок Холловэй – Родригес отменен. Бой состоится в другие сроки
UFC не будет искать замену выбывшему гавайцу
18:57
Макс Холловэй и Яир Родригес / Фото - mmajunkie.usatoday.comЭкс-чемпион UFC в полулегком дивизионе Макс Холловэй (22-6) не выйдет в октагон в поединке против Яира Родригеса (13-2), который должен был состояться 17 июля на турнире UFC Fight Night, поскольку гаваец травмировался.
Промоушен не будет искать замену, а перенесет противостояние на другую дату. Об этом сообщает ESPN.
Отметим, что Родригес не дрался с октября 2019 года. Тогда он вышел на бой с американцем Джереми Ставенсом (28-18) и победил единогласным решением судей. В августе 2020 года планировался бой Яира против россиянина Забита Магомедшарипова (18-1), но поединок так и не состоялся.
Напомним, Холловэй проиграл 2 боя чемпиону UFC Александру Волкановски (21-1), но затем уже успел направить карьеру в нужное русло уверенной победой над Келвином Каттаром (22-5).
Ранее Холловэй сообщил, что в ближайшем будущем намерен выйти на реванш с бывшим обладателем титулов в двух весах Конором Макгрегором (22-5).
Комментарии 0