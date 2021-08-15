Понзиниббио вызвал на бой Мухаммада

Сантьяго Понзиниббио / Фото: usatoday.com

Аргентинский полусредневес UFC Сантьяго Понзиниббио (28-4) высказался о потенциальном сопернике. Слова нокаутера приводит портал bjpenn.com.



Мы можем подраться на UFC 266. Или можем выступить в главном событии. Я хочу бить его в течение пяти раундов, чтобы научить его держать язык за зубами. Я считаю, что это хороший матч для промоушена, поскольку наши стили хорошо сочетаются. Мы оба любим идти в размены. Это именно то, что нужно болельщикам».