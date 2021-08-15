Понзиниббио: «Надеюсь, что меня вернут в топ-10»
Понзиниббио вызвал на бой Мухаммада
Сантьяго хочет провести бой в сентябре
17:57
Сантьяго Понзиниббио / Фото: usatoday.com
Аргентинский полусредневес UFC Сантьяго Понзиниббио
(28-4) высказался о потенциальном сопернике. Слова нокаутера приводит портал bjpenn.com.
«Я хочу подраться в сентябре. Свободных бойцов сейчас много, но я видел, что Белал Мухаммад хочет подраться 25 сентября. Я считаю, что бой с ним будет отличным. Он просил бой со мной в тот момент, когда я был не в состоянии драться. Он так дерзко вызывал меня и теперь я хочу увидеть насколько он смелый на самом деле.
Мы можем подраться на UFC 266. Или можем выступить в главном событии. Я хочу бить его в течение пяти раундов, чтобы научить его держать язык за зубами. Я считаю, что это хороший матч для промоушена, поскольку наши стили хорошо сочетаются. Мы оба любим идти в размены. Это именно то, что нужно болельщикам».
Напомним, ранее Понзиниббио победил Мигеля Баезу единогласным решением судей.
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