Порье не справился с давлением Оливейры, Пенья сенсационно победила Нуньес. Все результаты UFC 269
Порье: «Думал, что вынесу Оливейру уже в первом раунде»
Первые слова американца после поражения на турнире UFC 269
10:37
Дастин Порье / фото - Getty Images
Сегодня, 12-го декабря, в Лас-Вегасе, штат Невада, завершился 269 номерной турнир UFC. В главном событии вечера, действующий чемпион легкого веса Чарльз Оливейра (32-8) защитил титул от посяганий Дастина Порье (28-7).
В послематчевом комментарии пресс-службе UFC Порье поделился впечатлениями от боя, отметив стойкость Оливейры.
«Когда он повалил меня во втором раунде, я подумал, что мы слишком далеко, чтобы подползти к сетке. Я не хотел оказаться в более плохой позиции, если б попытался оттолкнуть его. Я мог открыть ему спину. Я честно не хотел отдавать ему спину.
Меня удивила стойкость моего соперника. Я пробил несколько хороших, чистых ударов и думал, что вынесу его уже в первом раунде. Слушайте, Чарльз – чемпион. План на бой заключался в том, чтобы не торопиться, но я рубился, когда этого не стоило делать. Мы планировали увезти бой в третий, четвертый, пятый раунды и там его разобрать».
Напомним, в соглавном поединке Пенья сенсационно победила Нуньес.
Комментарии 0