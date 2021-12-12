Порье: «Думал, что вынесу Оливейру уже в первом раунде»

Дастин Порье / фото - Getty Images

Сегодня, 12-го декабря, в Лас-Вегасе, штат Невада, завершился 269 номерной турнир UFC. В главном событии вечера, действующий чемпион легкого веса Чарльз Оливейра (32-8) защитил титул от посяганий Дастина Порье (28-7).

В послематчевом комментарии пресс-службе UFC Порье поделился впечатлениями от боя, отметив стойкость Оливейры.

Меня удивила стойкость моего соперника. Я пробил несколько хороших, чистых ударов и думал, что вынесу его уже в первом раунде. Слушайте, Чарльз – чемпион. План на бой заключался в том, чтобы не торопиться, но я рубился, когда этого не стоило делать. Мы планировали увезти бой в третий, четвертый, пятый раунды и там его разобрать».