Порье: «Думаю, есть хорошие шансы, что поединок с Диасом будет организован»

Дастин Порье / фото - bleacherreport.com

Топовый легковес UFC Дастин Порье (28-7) уверен, что его поединок с одним из популярнейших бойцов промоушена Нэйтом Диасом (20-13) обязательно состоится.

Порье цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

Не знаю, останусь ли я в полусреднем весе, но в этом поединке есть смысл. Мне лишь хочется быть в боях, которые что-то значат для меня. Я рос на выступлениях Нэйта. Я уважаю его и его брата Ника. Мне кажется, что фанатам будет интересен наш поединок. Потенциальный кандидат на бой года, и именно в таких поединках я хочу участвовать».