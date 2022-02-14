Порье считает Оливейру фаворитом боя против Гэтжи
Порье: «Думаю, есть хорошие шансы, что поединок с Диасом будет организован»
Американец изъявил желание разделить октагон с соотечественником
14 февраля 09:30
Дастин Порье / фото - bleacherreport.com
Топовый легковес UFC Дастин Порье (28-7) уверен, что его поединок с одним из популярнейших бойцов промоушена Нэйтом Диасом (20-13) обязательно состоится.
Порье цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:
«Я хочу этого поединка, как и он. Не знаю, что там происходит. С моей стороны нет никаких заминок. А вот ему и UFC нужно хорошенько все обсудить. Но я готов к рок-н-роллу.
Думаю, есть хорошие шансы, что наш поединок будет организован. Если говорить о сроках, мне кажется, для этого здорово бы подошло лето. Я не уверен, но у меня есть предчувствие, что это случится.
Не знаю, останусь ли я в полусреднем весе, но в этом поединке есть смысл. Мне лишь хочется быть в боях, которые что-то значат для меня. Я рос на выступлениях Нэйта. Я уважаю его и его брата Ника. Мне кажется, что фанатам будет интересен наш поединок. Потенциальный кандидат на бой года, и именно в таких поединках я хочу участвовать».
Нэйт Диас признался, что его потенциальный поединок с Дастином Порье может стать последним в карьере.
Комментарии 0