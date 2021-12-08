Порье: «Если я смогу завоевать титул, то стану одним из лучших легковесов всех времен»

Американец прокомментировал грядущий поединок против Оливейры

Дастин Порье / фото - thesun.co.uk

Американский легковес Дастин Порье (28-6) в интервью UFC заявил, что в случае победы в поединке против действующего чемпиона промоушена Чарльза Оливейры (31-8-1) станет одним из величайших бойцов всех времен.

«Я думаю, учитывая мое резюме, если я смогу завоевать этот неоспоримый титул, то стану одним из лучших легковесов всех времен, одним из лучших бойцов в истории. Я выполню свою главную цель – стану неоспоримым чемпионом. Я добьюсь всего в спорте, если смогу взять этот титул. Я всегда держал удар, падал и поднимался из раза в раз. Я выйду со всем этим опытом на поединок. Я лучший в мире, так что я знаю, что стану чемпионом. Судьба не ошибается».

Чарльз Оливейра и Дастин Порье проведут поединок 11-го декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, в главном событии турнира UFC 269.