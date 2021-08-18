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Порье: «Если я завтра проснусь, и моя карьера закончится, то я буду ей вполне доволен»

Американец готов уйти из профессионального спорта, так и не став чемпионом
MMA
19:15
Порье: «Если я завтра проснусь, и моя карьера закончится, то я буду ей вполне доволен»
Дастин Порье / фото - UFC

Первый номер рейтинга легкого веса и бывший обладатель временного титула UFC Дастин Порье (28-6) на подкасте The MMA Hour дал понять, что для него не станет трагедией, если он завершит карьеру, так и не став неоспоримым чемпионом.

«Я бы очень хотел стать неоспоримым чемпионом, это много значит для меня. Это стало бы вишенкой на торте в деле, которому я посвятил свою жизнь. Но в то же время, учитывая позицию, на которую я вывел себя и свою семью, учитывая все, чего я добился и в боях и благотворительностью, я действительно очень счастлив.

Если, скажем, я завтра проснусь, и моя карьера закончится, то я буду ей вполне доволен. Но, конечно, я хочу поставить галочку напротив статуса неоспоримого чемпиона».

Дастин Порье назвал двух потенциальных соперников на следующий бой.

Рене Тер Велде
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Дастин Порье

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