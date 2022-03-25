Порье – Ковингтону: «Поединок с Нэйтом Диасом более реалистичен»
Порье: «Этим летом я хотел подраться с Диасом, но узнал, что он собирается повесить перчатки на гвоздь»
Американец не определился относительно своего возвращения в октагон
25 марта 13:00
Дастин Порье / фото - Getty Images
Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) хотел провести поединок летом против полусредневеса Нэйта Диаса (20-13), но только что узнал, что тот собирается завершить карьеру.
Порье цитирует ресурс middleeasy.com:
«Я не уверен относительно своего следующего поединка и соперника. Этим летом я хотел подраться с Нэйтом Диасом, но только что узнал, что он собирается повесить перчатки на гвоздь. Посмотрим, что нас ждет в будущем».
Нэйт Диас признался, что его потенциальный поединок с Дастином Порье может стать последним в карьере.
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