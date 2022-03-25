Порье: «Этим летом я хотел подраться с Диасом, но узнал, что он собирается повесить перчатки на гвоздь»

Американец не определился относительно своего возвращения в октагон

Дастин Порье / фото - Getty Images Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) хотел провести поединок летом против полусредневеса Нэйта Диаса (20-13), но только что узнал, что тот собирается завершить карьеру. Порье цитирует ресурс middleeasy.com: «Я не уверен относительно своего следующего поединка и соперника. Этим летом я хотел подраться с Нэйтом Диасом, но только что узнал, что он собирается повесить перчатки на гвоздь. Посмотрим, что нас ждет в будущем». Нэйт Диас признался, что его потенциальный поединок с Дастином Порье может стать последним в карьере.

Рене Тер Велде