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Порье: «Этим летом я хотел подраться с Диасом, но узнал, что он собирается повесить перчатки на гвоздь»

Американец не определился относительно своего возвращения в октагон
MMA
25 марта 13:00
Порье: «Этим летом я хотел подраться с Диасом, но узнал, что он собирается повесить перчатки на гвоздь»
Дастин Порье / фото - Getty Images

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) хотел провести поединок летом против полусредневеса Нэйта Диаса (20-13), но только что узнал, что тот собирается завершить карьеру.

Порье цитирует ресурс middleeasy.com:

«Я не уверен относительно своего следующего поединка и соперника. Этим летом я хотел подраться с Нэйтом Диасом, но только что узнал, что он собирается повесить перчатки на гвоздь. Посмотрим, что нас ждет в будущем».

Нэйт Диас признался, что его потенциальный поединок с Дастином Порье может стать последним в карьере.

Рене Тер Велде
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Дастин Порье Нэйт Диас

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