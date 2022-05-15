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Порье готов провести поединок против Ковингтона

Американец предлагает соотечественнику провести бой в рамках турнира UFC 277
MMA
21:00
Порье готов провести поединок против Ковингтона
Дастин Порье / фото - marca.com

Топовый боец легкого дивизиона Дастин Порье (28-7) готов провести поединок против бывшего претендента на чемпионский титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона (17-3).

«Колби Ковингтон, 30-е июля, я принимаю».

Дастин Порье рассказал, что больше не собирается драться с Конором Макгрегором (22-6).

Рене Тер Велде
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