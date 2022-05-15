Порье: «Этим летом я хотел подраться с Диасом, но узнал, что он собирается повесить перчатки на гвоздь»
Порье готов провести поединок против Ковингтона
Американец предлагает соотечественнику провести бой в рамках турнира UFC 277
21:00
Дастин Порье / фото - marca.com
Топовый боец легкого дивизиона Дастин Порье (28-7) готов провести поединок против бывшего претендента на чемпионский титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона (17-3).
«Колби Ковингтон, 30-е июля, я принимаю».
.@ColbyCovMMA July 30th i accept— The Diamond (@DustinPoirier) May 14, 2022
Дастин Порье рассказал, что больше не собирается драться с Конором Макгрегором (22-6).
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