Ковингтон: «Годами избивал Порье в спаррингах, он уходил из зала весь в слезах»
Порье готов разделить октагон с Нейтом Диасом
Дата поединка остается неизвестной
04 января 22:50
Дастин Порье / фото - UFC
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) в интервью YouTube-каналу THE FIGHT with Teddy Atlas заявил, что готов разделить октагон с соотечественником Нейтом Диасом (20-13).
«Я сейчас не буду называть дату. Но Диаз предлагал провести бой с ним. Я сказал «да». Теперь остается только дождаться его ответа».
Нейт Диас не собирается выходить в октагон против Дастина Порье, пока ему не предложат выгодные условия.
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