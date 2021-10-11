Порье: «Кормье мог бы заменить Уайта на посту президента UFC»

Американец верит, что DC может стать следующим главой промоушена

Даниэль Кормье / фото - mmajunkie.usatoday.com

Первый номер легкого веса UFC Дастин Порье (28-6) верит, что Даниэль Кормье может успешно заменить Дану Уайта на посту президента ведущего ММА-промоушена планеты.

52-летний Уайт стоит у руля организации с 2001 года. За время своей деятельности он сыграл ключевую роль в развитии и популяризации бренда UFC в США и по всему миру. В марте 2019 года Уайт подписал новое соглашение с компанией, рассчитанное на семь лет.

Порье цитирует портал bjpenn.com:

«Его очень трудно будет кем-нибудь заменить. Я не уверен, кто это может быть. Думаю, возможно, что это Даниэль Кормье? Возможно, кто-то, кто уже долгое время в смешанных единоборствах. Не уверен, разбирается ли Кормье во всей этой бизнес-составляющей, но мне кажется, он стал бы отличным лицом компании».

Дастин Порье дал согласие провести поединок с Чарльзом Оливейрой (31-8-1) на турнире UFC 269.