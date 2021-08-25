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Порье: «Могу перейти в полусредний вес и конкурировать там»

В новом дивизионе на бой «Диаманта» давно вызывает Колби Ковингтон
MMA
19:09
Порье: «Могу перейти в полусредний вес и конкурировать там»
Фото: UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (28-6) рассказал, что тело спокойно позволит ему перейти в полусредний дивизион. Слова «Диаманта» приводит Sports Keeda:

«Конечно, я мог бы сделать это. Это большие парни, но я определенно уверен, что могу драться в полусреднем весе. Я выступаю в легкой весовой категории, осознал свой метаболизм, потому что, когда я гонял до полулёгкого веса, между боями я был крупнее, чем сейчас.

Я гонял вес со 190 фунтов, выступая в категории до 145 фунтов. Сейчас я не превышаю отметку в 182 фунта, но я уверен, что могу драться в полусреднем весе».


В полусреднем весе для Порье есть два кассовых боя – Нейт Диаз и Колби Конвингтон.

Сергей Остапенко
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Дастин Порье

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