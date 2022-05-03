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Порье может встретиться с победителем поединка Чендлер – Фергюсон

Звездный американец – в ожидании очередного мегафайта
MMA
17:38
Порье может встретиться с победителем поединка Чендлер – Фергюсон
Дастин Порье / Фото - thesportsgrail
Экс-временный чемпион UFC в легком дивизионе Дастин Порье (28-7) назвал потенциального следующего соперника.

На предложение подписчика в Twitter, чтобы Порье вышел в октагон с победителем боя между Майкл Чендлер (22-7) и Тони Фергюсоном (25-6), Дастин ответил: 

«Наверное, так и будет».


Поединок Чендлера и Фергюсона состоится 7 мая на арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США), в главном событии турнира UFC 274.

На турнире UFC 274 титульную защиту проведет чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Гловер ТейшейраОн встретится с чехом Иржи Прохазкой.
Владимир Кириченко
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Теги

Дастин Порье Тони Фергюсон Майкл Чендлер

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