Порье: «Этим летом я хотел подраться с Диасом, но узнал, что он собирается повесить перчатки на гвоздь»
Порье может встретиться с победителем поединка Чендлер – Фергюсон
Звездный американец – в ожидании очередного мегафайта
17:38
Дастин Порье / Фото - thesportsgrailЭкс-временный чемпион UFC в легком дивизионе Дастин Порье (28-7) назвал потенциального следующего соперника.
На предложение подписчика в Twitter, чтобы Порье вышел в октагон с победителем боя между Майкл Чендлер (22-7) и Тони Фергюсоном (25-6), Дастин ответил:
«Наверное, так и будет».
Поединок Чендлера и Фергюсона состоится 7 мая на арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США), в главном событии турнира UFC 274.
На турнире UFC 274 титульную защиту проведет чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Гловер Тейшейра. Он встретится с чехом Иржи Прохазкой.
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