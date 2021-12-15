Хабиб уверен, что Порье больше никогда не вернет прежнюю форму
Порье может завершить карьеру в ММА
Экс-претендент на титул сомневается касательного своего возвращения в октагон
15 декабря 11:37
Дастин Порье / Фото - cnet.comБывший претендент на титул UFC в легком дивизионе Дастин Порье (28-7) в Twitter сообщил, что после поражения в бою с чемпионом промоушена Чарльзом Оливейрой (32-8) сомневается в своем возвращении в октагон.
«Не знаю, что будет дальше».
Напомним, на турнире UFC 269 Порье проиграл Оливейре удушающим приемом в 3-м раунде.
На этом же турнире UFC Пенья выиграла у Нуньес, совершив самый большой апсет последних лет.
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