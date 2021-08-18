Порье назвал двух потенциальных соперников на следующий бой

Дастин Порье / фото - UFC

Первый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Дастин Порье (28-6) на подкасте The MMA Hour заявил, что может подраться в следующем бою с полусредневесом Нейтом Диасом (20-13), несмотря на то, что имеет право сразиться с чемпионом своего дивизиона Чарльзом Оливейрой (31-8-1).

Вполне очевидно, что я главный претендент и должен биться за пояс. После боя с Макгрегором Дана Уайт даже сказал, что это следующий поединок, который должен состояться. Люди поговаривают, что это произойдет в декабре, но я просто читаю ММА-заголовки, а так не знаю. Думаю, скоро все станет ясно.

Возможно, UFC общаются с Диасом и что-то ему сказали, но мне ничего не предлагали. Я даже не общался с UFC. Как я сказал, думаю, скоро они мне позвонят».