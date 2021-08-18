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Порье назвал двух потенциальных соперников на следующий бой

Американец имеет право сразиться с чемпионом легкого дивизиона
MMA
15:55
Порье назвал двух потенциальных соперников на следующий бой
Дастин Порье / фото - UFC

Первый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Дастин Порье (28-6) на подкасте The MMA Hour заявил, что может подраться в следующем бою с полусредневесом Нейтом Диасом (20-13), несмотря на то, что имеет право сразиться с чемпионом своего дивизиона Чарльзом Оливейрой (31-8-1).

«Судя по всему, Оливейра и Диас - оба потенциальные оппоненты, так что я не знаю. Мне нужно дождаться звонка и обсудить с UFC их планы, что они хотят делать дальше, потому что я понятия не имею, но мне платят за бои.

Вполне очевидно, что я главный претендент и должен биться за пояс. После боя с Макгрегором Дана Уайт даже сказал, что это следующий поединок, который должен состояться. Люди поговаривают, что это произойдет в декабре, но я просто читаю ММА-заголовки, а так не знаю. Думаю, скоро все станет ясно.

Возможно, UFC общаются с Диасом и что-то ему сказали, но мне ничего не предлагали. Я даже не общался с UFC. Как я сказал, думаю, скоро они мне позвонят».

Чарльз Оливейра сообщил, когда состоится бой с Дастином Порье.

Рене Тер Велде
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Теги

Дастин Порье Нэйт Диас Чарльз Оливейра

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