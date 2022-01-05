В UFC отказались от проведения поединка Порье – Диас в начале этого года
Порье назвал главную ошибку в поединке с Оливейрой
Американский легковес – о поражение в титульном бою на турнире UFC 269
20:00
Порье и Оливейра / Фото - mmafightingТоповый американский легковес UFC Дастин Порье (28-7) в интервью YouTube-каналу THE FIGHT with Teddy Atlas назвал главную ошибку, которую он допустил в поединке против чемпиона промоушена Чарльза Оливейры (32-8).
«Когда я отправил его в нокдаун, я не хотел идти с ним в партер. Мой план состоял в том, чтобы вести бой по кикбоксингу, держать его в напряжении, не ввязываться в борьбу. Оглядываясь назад на это, я проиграл удушающим, но у меня хорошее джиу-джитсу. Я занимаюсь джиу-джитсу долгое время. Я должен был идти тогда в партер и угрожать ему своим джиу-джитсу вместо того, чтобы пытаться держаться от него подальше».
Напомним, в главном бою турнира UFC 269 Оливейра в 3-м раунде задушил Порье.
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