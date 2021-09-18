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Порье назвал предстоящий поединок с Оливейрой самым сложным в своей карьере
Мегафайт в легком дивизионе состоится на турнире UFC 269
18 сентября 21:39
Дастин Порье / Фото - UFCТоповый американский легковес UFC Дастин Порье (28-6) в Twitter высказался о предстоящем поединке с чемпионом легкого дивизиона, бразильцем Чарльзом Оливейрой (31-8-1).
Как думаешь, станет ли бой с Оливейрой самым сложным в твоей карьере?
«Вполне возможно, ведь он чемпион».
Напомним, поединок Порье – Оливейра состоится 11 декабря на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе.
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