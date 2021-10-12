Порье: «Кормье мог бы заменить Уайта на посту президента UFC»
Порье назвал самого грозного панчера, с которым он дрался
Американец встречался с ним трижды
10:20
Дастин Порье / фото - UFC
Претендент на титул UFC в легком весе американец Дастин Порье (28-6) признался, что среди всех его соперников самым опасным ударником был звездный ирландец Конор Макгрегор (22-6).
Порье цитирует портал sportskeeda.com:
«Конор Макгрегор – самый жесткий ударник в моей карьере, без сомнения. Является ли он самым мощным панчером, с которым я дрался? Да, он, безусловно, особенный человек. Я дрался с ним 2014 году, проиграл ему, и после этого он вышел на такую траекторию, что для него не существовало пределов.
Макгрегор был на подъеме, он всех разрывал и стал чемпионом в двух весовых категориях. В этом году я дрался с ним дважды, и он все еще остается прежним, очень опасным».
Дастин Порье дал согласие провести поединок с Чарльзом Оливейрой (31-8-1) на турнире UFC 269.
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