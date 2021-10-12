Порье назвал самого грозного панчера, с которым он дрался

Дастин Порье / фото - UFC

Претендент на титул UFC в легком весе американец Дастин Порье (28-6) признался, что среди всех его соперников самым опасным ударником был звездный ирландец Конор Макгрегор (22-6).

Порье цитирует портал sportskeeda.com:

Макгрегор был на подъеме, он всех разрывал и стал чемпионом в двух весовых категориях. В этом году я дрался с ним дважды, и он все еще остается прежним, очень опасным».