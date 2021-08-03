Ковингтон: «Порье здоровый парень и гоняет кучу веса чтобы не драться в моем дивизионе»
Порье не исключает завершения карьеры после боя с Оливейрой: «Вероятно, я уйду торговать острым соусом»
Легковес UFC поделился мнением о грядущем титульном поединке с действующим чемпионом дивизиона
3 августа 13:40
Дастин Порье / фото - mmajunkie.usatoday.com
Первый номер легкого веса UFC Дастин Порье (28-6) поделился мнением о грядущем титульном поединке с действующим чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой (31-8-1), который может состояться в конце этого года.
Порье цитирует портал mmamania.com:
«Оливейра очень опасный боец. Мне кажется, его ударная техника становится все лучше и лучше, если брать во внимание, как он укладывает других парней. У него отличные габариты, особенно для этой весовой, и он, вероятно, прямо сейчас лучший джитсер среди всего ростера UFC.
У него очень агрессивный стиль бразильского джиу-джитсу. Он не только использует его, чтобы защищаться, или выбираться из опасных положений, но еще и атакует, финишируя людей. Так что он чрезвычайно опасный оппонент, который прошел через огонь и воду, длительное время выступая в UFC».
При этом Порье не отрицает, что его бой с Чарльзом Оливейрой может стать заключительным в его продолжительной карьере.
«С самого начала моей целью было завоевать чемпионский титул. И если у меня получится вычеркнуть это из списка, тогда я смогу сказать, что всего добился в смешанных единоборствах. Уйду ли я после этого? Посмотрим. Вероятно, я пойду торговать острым соусом».
Чарльз Оливейра сообщил, когда состоится бой с Дастином Порье.
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