Порье не исключает завершения карьеры после боя с Оливейрой: «Вероятно, я уйду торговать острым соусом»

Легковес UFC поделился мнением о грядущем титульном поединке с действующим чемпионом дивизиона



Дастин Порье / фото - mmajunkie.usatoday.com

Первый номер легкого веса UFC Дастин Порье (28-6) поделился мнением о грядущем титульном поединке с действующим чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой (31-8-1), который может состояться в конце этого года.

Порье цитирует портал mmamania.com:

«Оливейра очень опасный боец. Мне кажется, его ударная техника становится все лучше и лучше, если брать во внимание, как он укладывает других парней. У него отличные габариты, особенно для этой весовой, и он, вероятно, прямо сейчас лучший джитсер среди всего ростера UFC. У него очень агрессивный стиль бразильского джиу-джитсу. Он не только использует его, чтобы защищаться, или выбираться из опасных положений, но еще и атакует, финишируя людей. Так что он чрезвычайно опасный оппонент, который прошел через огонь и воду, длительное время выступая в UFC».

При этом Порье не отрицает, что его бой с Чарльзом Оливейрой может стать заключительным в его продолжительной карьере.

«С самого начала моей целью было завоевать чемпионский титул. И если у меня получится вычеркнуть это из списка, тогда я смогу сказать, что всего добился в смешанных единоборствах. Уйду ли я после этого? Посмотрим. Вероятно, я пойду торговать острым соусом».

Чарльз Оливейра сообщил, когда состоится бой с Дастином Порье.