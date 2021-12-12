Порье не справился с давлением Оливейры, Пенья сенсационно победила Нуньес. Все результаты UFC 269
Сегодня, 12-го декабря, в Лас-Вегасе, штат Невада, завершился 269 номерной турнир UFC. В главных поединках вечера, действующий чемпион легкого веса Чарльз Оливейра (32-8) защищал титул от посяганий Дастина Порье (28-7), а Аманда Нуньес (21-5) сенсационно проиграла Джулиане Пенья (14-4).
Результаты всех боев UFC 269:
Чарльз Оливейра (31-8) победил Дастина Порье (28-6) удушением сзади в 3-м раунде;
Джулианна Пенья (9-5) победила Аманда Нуньес (21-4) удушением сзади во 2-м раунде;
Джефф Нил (13-4) победил Сантьяго Понзиниббио (28-4) раздельным решением судей;
Кай Кара-Франс (22-9) победил Коди Гарбрандта (12-4) техническим нокаутом в 1-м раунде;
Шон О'Мэлли (14-1) победил Раулиана Пайву (21-3) техническим нокаутом в 1-м раунде;
Джош Эмметт (16-2) победил Дэна Иге (15-4) единогласным решением судей;
Доминик Крус (23-3) победил Педро Муньоса (19-6) единогласным решением судей;
Тай Туиваса (12-3) победил Аугусто Сакаи (15-3-1) нокаутом во 2-м раунде;
Бруно Сильва (21-6) победил Джордана Райта (12-1) техническим нокаутом в 1-м раунде;
Андре Муниз (21-4) победил Эрика Андерса (14-5-1) армбаром в 1-м раунде;
Эрин Бланчфилд (7-1) победила Миранду Мэверик (9-3) единогласным решением судей;
Райан Холл (8-2) победил Дэррика Миннера (26-12) единогласным решением судей;
Тони Келли (7-2) победил Рэнди Косту (6-2) техническим нокаутом во 2-м раунде;
Джиллиан Робертсон (9-6) победила Присцилу Кечоейру (10-3) удушением сзади в 1-м раунде;
Напомним, О’Мэлли заявил, что готов сразиться с Яном.
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