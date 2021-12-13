Порье не уверен, что вернется в UFC

Дастин Порье / фото - UFC

Американский легковес Дастин Порье (28-7), уступивший бразильцу Чарльзу Оливейре (32-8) в титульном поединке, поделился с MMAFightingonSBN своими эмоциями от произошедшего и рассказал, что может ждать его дальше.

Эх, блин, еще раз скажу, что мне не впервой оказываться в таком положении. Конечно, никто не хочет привыкать к поражениям, но я просто уже привык к тому, что мне приходится учиться. Вот так получилось, что тут поделать, это спорт. Стараюсь сейчас в очередной раз не лить слезы перед всеми на пресс-конференции, как это было уже до этого. Я продолжу жить своей обычной жизнью – воспитывать детей, усердно работать.

В первую очередь, из-за этой неудачи я не смог воплотить свою мечту, которая была у меня в голове на протяжении многих лет – стать чемпионом. Нет, я не могу сказать, что из-за этого весь год пошел насмарку. Не могу сказать, что это перечеркивает все, что случилось в этом году. Возможность – да, вот ее это перечеркнуло, и в этом нет ничего смертельного. Я могу с достоинством посмотреть на себя в зеркало.

Я могу достичь того, чему по-настоящему буду отдаваться. Буду вгрызаться, карабкаться, но буду идти к своей цели. Если захочу, окажусь снова в титульной поединке, выиграю несколько боев подряд. Но вот в чем дело: хочу ли я этого? Вот на этот вопрос мне нужно посмотреть в зеркало и ответить себе. Хочу ли я повторить это? Хочу ли я снова пройти этот путь? Станет ясно в ближайшие дни, недели. Сейчас мне нужно переварить произошедшее и смотреть, что меня ждет дальше. Если внутри у меня будет это желание, то вы меня еще увидите в титульном поединке».