Порье не уверен, что вернется в UFC
Американский легковес Дастин Порье (28-7), уступивший бразильцу Чарльзу Оливейре (32-8) в титульном поединке, поделился с MMAFightingonSBN своими эмоциями от произошедшего и рассказал, что может ждать его дальше.
«Я считаю, что еще есть бойцы, с которыми я могу встретиться в легком весе. Если честно, сейчас даже не хочу думать о следующем сопернике или поединке, потому что, как я уже говорил, тяжелый выдался год для меня – 3 больших боя. Просто хочу вернуться домой, провести время с семьей. Главное, что дома все хорошо, все здоровы.
Эх, блин, еще раз скажу, что мне не впервой оказываться в таком положении. Конечно, никто не хочет привыкать к поражениям, но я просто уже привык к тому, что мне приходится учиться. Вот так получилось, что тут поделать, это спорт. Стараюсь сейчас в очередной раз не лить слезы перед всеми на пресс-конференции, как это было уже до этого. Я продолжу жить своей обычной жизнью – воспитывать детей, усердно работать.
В первую очередь, из-за этой неудачи я не смог воплотить свою мечту, которая была у меня в голове на протяжении многих лет – стать чемпионом. Нет, я не могу сказать, что из-за этого весь год пошел насмарку. Не могу сказать, что это перечеркивает все, что случилось в этом году. Возможность – да, вот ее это перечеркнуло, и в этом нет ничего смертельного. Я могу с достоинством посмотреть на себя в зеркало.
Я могу достичь того, чему по-настоящему буду отдаваться. Буду вгрызаться, карабкаться, но буду идти к своей цели. Если захочу, окажусь снова в титульной поединке, выиграю несколько боев подряд. Но вот в чем дело: хочу ли я этого? Вот на этот вопрос мне нужно посмотреть в зеркало и ответить себе. Хочу ли я повторить это? Хочу ли я снова пройти этот путь? Станет ясно в ближайшие дни, недели. Сейчас мне нужно переварить произошедшее и смотреть, что меня ждет дальше. Если внутри у меня будет это желание, то вы меня еще увидите в титульном поединке».
Чарльз Оливейра уже в третьем раунде задушил Дастина Порье.
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