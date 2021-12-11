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02:00 Сент-Луис Блюз - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:00 Калгари Флэймс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
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Порье – о бое с Оливейрой: «Мы будем стараться добить друг друга»

Американский легковес отметили мастерство чемпиона UFC


MMA
10:37
Порье – о бое с Оливейрой: «Мы будем стараться добить друг друга»
Дастин Порье / Фото - marca
Топовый американский легковес Дастин Порье (28-6) выразил мнение, почему его предстоящий соперник, чемпион UFC в легком дивизионе бразилец Чарльз Оливейра (31-8) является опасным бойцом.

Цитирует Порье mmanews.com.

«У Чарльза очень много преимуществ. Он выбрасывает мощные удары, у него хороший, чистый левый хук, отличный длинный кросс, Оливейра прекрасно пользуется коленями, а также очевидно, что его джиу-джитсу является грозным оружием. Он очень опасный боец».


«Мы оба стараемся финишировать своих соперников. Мы не собираемся прятаться за джебом и просто выигрывать раунды. Мы будем стараться добить друг друга. Так что фанаты получат удовольствие от просмотра нашего поединка».


Напомним, что Оливейра и Порье проведут бой в ночь на 12 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), в главном событии турнира UFC 269.

Следить за прямой текстовой онлайн трансляцией боя между Оливейрой и Порье можно будет на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 05:00.



Владимир Кириченко
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Дастин Порье Чарльз Оливейра

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