Кто же займет место Хабиба? Взгляд на бой, где Оливейра попробует финишировать Порье
Порье – о бое с Оливейрой: «Мы будем стараться добить друг друга»
Американский легковес отметили мастерство чемпиона UFC
10:37
Дастин Порье / Фото - marcaТоповый американский легковес Дастин Порье (28-6) выразил мнение, почему его предстоящий соперник, чемпион UFC в легком дивизионе бразилец Чарльз Оливейра (31-8) является опасным бойцом.
Цитирует Порье mmanews.com.
«У Чарльза очень много преимуществ. Он выбрасывает мощные удары, у него хороший, чистый левый хук, отличный длинный кросс, Оливейра прекрасно пользуется коленями, а также очевидно, что его джиу-джитсу является грозным оружием. Он очень опасный боец».
«Мы оба стараемся финишировать своих соперников. Мы не собираемся прятаться за джебом и просто выигрывать раунды. Мы будем стараться добить друг друга. Так что фанаты получат удовольствие от просмотра нашего поединка».
Напомним, что Оливейра и Порье проведут бой в ночь на 12 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), в главном событии турнира UFC 269.
Следить за прямой текстовой онлайн трансляцией боя между Оливейрой и Порье можно будет на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 05:00.
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