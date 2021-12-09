Порье – о поединке против Оливейры: «Я всю жизнь тренировался ради этого»

Дастин Порье / фото - Getty Images

Первый номер легкого дивизиона UFC Дастин Порье (28-6) в преддверии поединка против Чарльза Оливейры (31-8) поделился своими ожиданиями от схватки за чемпионский пояс. Цитирует Порье портал ESPN.

Он много что здорово делает. Бьет тяжелые удары, у него хороший чистый левый хук, длинный мощный кросс, хорошие колени, отличные фронт-кики. Очевидно, что в джиу-джитсу он опасен во всех позициях. Так что Оливейра хорош в многом, он очень опасный боец. В этом все дело, мы оба финишеры. Нет такого, что мы выходим туда и пытаемся фехтовать джебом, работая на очки. Нет, мы пытаемся вынести друг друга, так что фанатов ждет подарок».