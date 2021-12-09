Порье – о поединке против Оливейры: «Я всю жизнь тренировался ради этого»
Первый номер легкого дивизиона высказался о предстоящем титульном бое
16:59
Дастин Порье / фото - Getty Images
Первый номер легкого дивизиона UFC Дастин Порье (28-6) в преддверии поединка против Чарльза Оливейры (31-8) поделился своими ожиданиями от схватки за чемпионский пояс. Цитирует Порье портал ESPN.
«Мне просто нужно сделать это своим боем, заставить Чарльза реагировать на то, что я делаю. Я покажу это в воскресенье. Я всю жизнь тренировался ради этого. Раньше я говорил, что это 25 минут, чтобы восстановить справедливость в жизни. Но с этим моментом, в котором я могу стать лучшим в мире и завоевать звание чемпиона легкого веса, это 25 минут до бесконечности. Когда ты делаешь это, то остаешься чемпионом навсегда. Однажды чемпион – всегда чемпион. Это огромная возможность.
Он много что здорово делает. Бьет тяжелые удары, у него хороший чистый левый хук, длинный мощный кросс, хорошие колени, отличные фронт-кики. Очевидно, что в джиу-джитсу он опасен во всех позициях. Так что Оливейра хорош в многом, он очень опасный боец. В этом все дело, мы оба финишеры. Нет такого, что мы выходим туда и пытаемся фехтовать джебом, работая на очки. Нет, мы пытаемся вынести друг друга, так что фанатов ждет подарок».
Напомним, Оливейра пообещал вырубить Порье в первом раунде.
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