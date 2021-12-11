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Порье оказался легче Оливейры накануне очного поединка за титул
Результаты взвешивания участников турнира UFC 269
07:38
Чарльз Оливейра и Дастин Порье / Фото - flashsport.comВ Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершилась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 269.
В мэйн-ивенте действующий чемпион легкой весовой категории Чарльз Оливейра (31-8) проведет первую защиту пояса против первого номера дивизиона Дастина Порье (28-6).
В со-главном событии турнира состоится бой в рамках женского легчайшего дивизиона между доминирующей чемпионкой Амандой Нуньес (21-4) и претенденткой Джулианной Пеньей (9-5).
Также в карде данного ивента в октагон выйдут такие бойцы, как Сантьяго Понзиниббио, Коди Гарбрандт, Шон О'Мэлли и Доминик Крус.
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания участников турнира UFC 269:
Основной кард:
Чарльз Оливейра (155) – Дастин Порье (154.5)
Аманда Нуньес (134.5) – Джулианна Пенья (135)
Джефф Нил (170.5) – Сантьяго Понзиниббио (169.5)
Коди Гарбрандт (126) – Кай Кара-Франс (125)
Шон О'Мэлли (135.5) – Раулиан Пайва (135.5)
Прелимы:
Джош Эмметт (145.5) – Дэн Иге (146)
Доминик Крус (135) – Педро Муньос (135.5)
Тай Туиваса (264) – Аугусто Сакаи (263.5)
Бруно Сильва (186) – Джордан Райт (186)
Ранние прелимы:
Эрик Андерс (185.5) – Андре Муниз (185.5)
Эрин Бланчфилд (125.5) – Миранда Мэверик (125)
Райан Холл (145.5) – Дэррик Миннер (146)
Рэнди Коста (134.5) – Тони Келли (136)
Джиллиан Робертсон (125) – Присцила Кечоейра (129)
Следить за прямой текстовой онлайн трансляцией боя между Оливейрой и Порье можно будет на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 05:00.
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