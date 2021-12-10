Оливейра: «Порье есть за что уважать»
Порье: «Оливера не беспокоится о своей защите. Если он сделает это передо мной, то я его нокаутирую»
Топовый американский легковес – о грядущем титульном бою на турнире UFC 269
08:39
Дастин Порье / Фото - mmamania.comПервый номер легкого дивизиона UFC Дастин Порье (28-6) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с действующим чемпионом промоушена Чарльзом Оливейрой (31-8).
Цитирует Порье sportskeeda.com.
«Я воспользуюсь ошибками, которые делает этот парень. Знаете, он перебарщивает с ударами, пытается бить слишком сильно. Просто будучи в моменте и используя в бою свои способности, я побью Оливейру».
«Я вижу, что порой он слишком самоуверен. У него не срабатывает сигнал тревоги, когда он стоит перед соперником. Оливейра поднимает голову и пытается вынести оппонентов, но при этом не беспокоится о своей защите. Если он сделает это передо мной, то я его нокаутирую».
Поединок между бойцами состоится 12 декабря на турнире UFC 269.
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